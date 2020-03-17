Ирина Венедиктова, которая станет новым генеральным прокурором Украины, намерена в первую очередь провести “аудит дел и кадрового состояния в прокуратуре".

Об этом она проинформировала, выступая с трибуны Парламента, сообщает корреспондент #Букв.

“Что касается первых шагов. Во-первых, – это провести аудит и дел, и кадрового состояния в прокуратуре. Вы знаете, что “на пороге” стоят 226 прокуроров. По люстрации 400 прокуроров, которые были уволены осенью, уже есть судебные решения о восстановлении. Поэтому необходимо принять очень важные и законные решения для того, чтобы, с одной стороны, реформа прокуратуры продолжалась без перекосов, а с другой, чтобы все происходило таким образом, чтобы прокуратура не легла после того, когда состоятся абсолютно законные процедурные решения”, – отметила Венедиктова.

Она добавила, что необходимо скоординировать работу Государственного бюро расследований, НАБУ и Службы безопасности, поскольку есть “много фактовых дел”, которые расследуются этими ведомствами параллельно.

“Есть много фактовых дел по одним и тем же производствам, открытым и в ГБР, и в НАБУ, и в СБУ, поэтому важно сделать так, чтобы происходила координация, чтобы преступность снизилась существенно, и прокуратура стала эффективной государственной институцией”, – заявила Венедиктова.

Она заверила, что не будет продавать и не станет сливать уголовные дела, а также возвращать “прокурорских оборотней”.

Кроме того, Венедиктова настаивает, что “в Украине нет политических преследований”. Отвечая на вопрос, насколько она будет политически независимой и гарантирует ли, что не будет выполнять указания, она заявила:

“В Украине нет политических преследований. Это нужно подчеркнуть. А вор должен сидеть в тюрьме”.

Венедиктова также прокомментировала свои более ранние заявления по поводу отмены закона об амнистии активистов Майдана. Ранее она заявляла, что существует противоречие между этим законом и Уголовно-процессуальным кодексом Украины. В частности, Венедиктова отмечала, что закон препятствует объективному расследованию смертей правоохранителей во время массовых акций протеста в 2013-2014 годах.

Сегодня она фактически снова выразила мнение о несовершенстве закона.

“Что касается закона, как вы его называете “об амнистии”. Если вы правильно прочитаете закон и увидите соответствие этого закона уголовно-процессуальному законодательству, у вас так же возникнут определенные вопросы. Поэтому, давайте будем честными здесь, в Парламенте… Это задача Верховной Рады – приводить законодательство в соответствие. Такого быть не может, когда мы здесь “белые и пушистые”, а здесь – мы какой-то результат требуем… Поэтому здесь просто необходимо понять: либо мы выполняем специальный закон, который противоречит уголовно-процессуальному законодательству, и стоим на паузе. Или мы хотим всестороннего объективного расследования, и чтобы наши специальные законы соответствовали законам, которые по своей силе находятся выше”, – заявила Венедиктова.