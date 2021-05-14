Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова розповіла, чи оскаржуватиме обраний судом запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для підозрюваного у державній зраді нардепа та кума Путіна Віктора Медведчука.

Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

Як відомо, напередодні, 13 травня, суддя Печерського районного суду Києва В’ячеслав Безпалий відправив одного з лідерів “ОПЗЖ” та кума Путіна – Віктора Медведчука, якого підозрюють у держзраді, під цілодобовий домашній арешт.

Прокурори клопотали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі понад 300 млн гривень. Однак суд це клопотання відхилив. Медведчук перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом з електронним браслетом до 9 липня 2021 року.

Генеральна прокурорка, яка підписувала підозру голові політради “ОПЗЖ”, заявила, що чекає на повне рішення суду, але натякнула на те, що домагатиметься обрання більш суворого запобіжного заходу.

“Як, як генеральний прокурор, просила арешт, ви бачили, і заставу, бо там передбачено законом. Чи мені подобається мені те, що я не отримала те, що просила? Я думаю, що це очевидно. Якщо прокурор прийшов з чимось, він впевнений у тому, що він просить. Звичайно, я ознайомлюся з рішенням суду… Щоб ми зрозуміли мотивацію, треба його прочитати… Але, все ж таки, я впевнена у своїх діях. Для об’єктивності — вивчу все, досліджу все, прочитаю. […] Буду йти далі”, — сказала вона.

Водночас давати оцінку діям судді вона не стала.

“Ми ще не бачили повне рішення суду. Я ніколи не буду колег з судової системи… Робити якісь такі речі, які можуть когось дискредитувати… Ні правоохоронців, ні суддів. Я цього робити не буду. Більш того, мені законом це заборонено”, — додала вона.

Що відомо про підозру Медведчуку й Козаку?

11 травня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді народним депутатам від “Опозиційної платформи – За життя” Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку. Детальніше про те, у чому підозрюють Козака й Медведчука – читайте у матеріалі #Букв.

Очільник Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що народний депутат Тарас Козак, якого підозрюють у держзраді, переховується на території Росії, а голова політради партії “ОПЗЖ” Віктор Медведчук наразі перебуває в Україні, але його ще шукають.

Зокрема, контррозвідка СБУ намагалася провести обшуки в будинку нардепа Медведчука. На заваді стала охорона політика.

“Опозиційна платформа – За життя” (ОПЗЖ) назвала висування підозр голові політради партії й куму Путіна Віктору Медведчуку та нардепу Тарасу Козаку “помстою та розправою”.

Сам Медведчук прокоментував обшуки у себе вдома та в офісі і заявив, що “не збирається ховатись від правосуддя”.

12 травня Віктор Медведчук разом з Іллею Кивою та Вадимом Рабіновичем прийшли в Офіс генерального прокурора для отримання підозри. Голова відомства Ірина Венедіктова одразу не прийняла депутата, оскільки була зайнята “важливою розмовою”.

Згодом в Офісі генпрокурора повідомили, що Віктор Медведчук набув статусу підозрюваного з 11 травня.