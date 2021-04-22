Очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова розповіла про перевірку дотримання законності при будівництві доріг в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це йшлося в етері ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.

Так, у відповідь на запитання про те, чи займається Офіс генпрокуратура разом з іншими відповідними органами розслідуванням зловживань в рамках програми “Велике будівництво”, Венедіктова сказала:

“Займається. Різні органи займаються”.

Очільниця Офісу відмовилася анонсувати будь-які дії щодо цієї програми, уточнювати, за якими напрямами йде робота.

“Чим я, напевно, відрізняюся від генпрокурорів, які були раніше: я не люблю приходити і показувати “рибу”, я не рибалка, тому не розповідаю, яку “рибу” ми ловимо. Я це буду доводити справами”, — заявила генпрокурорка.

В листопаді #Букви повідомляли, що Венедіктова підписала розпорядження щодо перевірки дотримання законності при будівництві доріг в рамках програми “Велике будівництво”. президента Володимира Зеленського.