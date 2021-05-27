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Венедіктова спростувала слова Медведчука про нібито лікування Козака в Білорусі

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова не підтвердила інформацію про те, що підозрюваний у державній зраді нардеп "ОПЗЖ" Тарас Козак перебуває у Білорусі.

Четверг, 27 мая 2021, 20:42

Про це йшлося в її інтерв’ю “Україна 24”. 

Як повідомлялося, 11 травня Венедіктова підписала підозру в держзраді народним депутатам від “Опозиційної платформи – За життя” Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

Медведчука скерували під цілодобовий домашній арешт. На брифінгу щодо вручення підозр очільник Служби безпеки України Іван Баканов сказав, що Козак переховується на території Росії. 

Натомість Медведчук заявляв, що Козак зараз перебуває у Білорусі. За словами Венедіктової, у прокуратури інша інформація.

“Остання інформація, яка до мене надходила зі ЗМІ, це пан Медведчук говорив, що він перебуває на лікарняному чи лікується в Білорусі. Але у нас оперативна інформація інша, і знову ж таки […] вона ще не стала предметом кримінальних проваджень”, — сказала вона.

Теги: Виктор Медведчук, Ирина Венедиктова, Тарас Козак

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