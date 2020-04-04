Об этом она просила экс-заместителя генерального прокурора Виктора Трепака, о чем он рассказал в интервью “Украинской правде”.

Трепак пояснил, что из-за дела Стерненко у него произошел конфликт с новой главой Офиса Генпрокурора.

“Именно из-за этого дела у меня произошел серьезный конфликт с новым генпрокурором. Венедиктова проявила огромный интерес к этому делу и при первом же разговоре о нем сказала мне, что нужно немедленно сообщить Стерненко о подозрении в совершении преступления”, – рассказал Трепак.

Он отметил, что после разговора с Венедиктовой был поражен такой постановкой вопроса.

“Как можно говорить о подозрении, не изучив дело и точно не зная его обстоятельств?”, – заявил он.

Поскольку оснований для объявления подозрения нет и не было, Трепак отказал Венедиктовой, пояснив, что это незаконно.

“Генпрокурор была крайне недовольна моей позицией”, – пояснил он.

После этого состоялся разговор с руководством соответствующего департамента и прокурорами, которые ведут дело. Там также было решено, что “оснований для сообщения Стерненко о подозрении в совершении любого преступления нет”.

Вследствие этого Венедиктовой направили рапорт с аргументацией касательно отсутствия оснований для сообщения о подозрении Стерненко.