Генеральный прокурор Ирина Венедиктова вошла в состав групп прокуроров в трех производствах в отношении группы "Приват".

Об этом она проинформировала на своей странице в Facebook.

“По моему убеждению, дела [связанные с группой “Приват”] можно и нужно активизировать. Уже сегодня вошла в состав групп прокуроров в трех основных производствах. Мы нашли понимание с коллегами и наметили абсолютно конкретные следующие шаги, которые будут сделаны в ближайшее время”, — заявила она.

Генпрокурор уверяет, что ею уже были проведены немало встреч с прокурорами САП и детективами НАБУ по поводу этих производств.

О каких именно производствах, связанных с группой “Приват”, йдет речь, Венедиктова не сообщает.

Еще в мае глава НАБУ Артем Сытник уверял, что в уголовном производстве в отношении “ПриватБанка” и его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова могут начать объявлять подозрения.

В сентябре НАБУ открыло производство по факту незавершенного покушения на завладение имуществом “ПриватБанка” в особо крупных размерах.