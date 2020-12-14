Об этом она проинформировала на своей странице в Facebook.
“По моему убеждению, дела [связанные с группой “Приват”] можно и нужно активизировать. Уже сегодня вошла в состав групп прокуроров в трех основных производствах. Мы нашли понимание с коллегами и наметили абсолютно конкретные следующие шаги, которые будут сделаны в ближайшее время”, — заявила она.
Генпрокурор уверяет, что ею уже были проведены немало встреч с прокурорами САП и детективами НАБУ по поводу этих производств.
О каких именно производствах, связанных с группой “Приват”, йдет речь, Венедиктова не сообщает.
Еще в мае глава НАБУ Артем Сытник уверял, что в уголовном производстве в отношении “ПриватБанка” и его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова могут начать объявлять подозрения.
В сентябре НАБУ открыло производство по факту незавершенного покушения на завладение имуществом “ПриватБанка” в особо крупных размерах.
- Ранее 2 декабря Национальное антикоррупционное бюро обвинило Офис генпрокурора в препятствовании привлечению виновных к ответственности по делу о завладении имуществом Нацгвардии путем внезапной замены прокуроров. В новую группу прокуроров по делу Венедиктова назначила сама себя.