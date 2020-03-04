Об этом сообщает корреспондент #Букв.
“Организация работы Офиса генпрокурора построена таким образом, что в настоящее время более чем в тысяче производств ГБР не назначены процессуальные руководители. Соответственно, расследование заблокировано”, — отметила Венедиктова, выступая перед парламентом.
Также она обвинила генерального прокурора Руслана Рябошапку в том, что он скрывает этот факт.
“Но самое страшное в этой ситуации, что генеральный прокурор не только скрывает этот факт, но и отрицает”, — добавила она.
Венедиктова уточнила, что речь идет о 1272 уголовных производствах.
- 3 марта в Верховную Раду Украины внесли проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.
- Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал проект постановления о выражении недоверия Генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.
- В четверг, 5 марта, парламент проведет внеочередное заседание, единственным вопросом на повестке которого будет отставка генпрокурора Руслана Рябошапки.