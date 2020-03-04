В.и.о. директора Гос. бюро расследований Ирина Венедиктова обвинила генпрокурора Руслана Рябошапку в блокировании расследования более 1000 уголовных дел.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Организация работы Офиса генпрокурора построена таким образом, что в настоящее время более чем в тысяче производств ГБР не назначены процессуальные руководители. Соответственно, расследование заблокировано”, — отметила Венедиктова, выступая перед парламентом.

Также она обвинила генерального прокурора Руслана Рябошапку в том, что он скрывает этот факт.

“Но самое страшное в этой ситуации, что генеральный прокурор не только скрывает этот факт, но и отрицает”, — добавила она.

Венедиктова уточнила, что речь идет о 1272 уголовных производствах.