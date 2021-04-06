Об этом она заявила в интервью изданию “Интерфакс”.

Комментируя приговор Стерненко, который всколыхнул волну акций протеста, Венедиктова заявила, что это — “региональный кейс”.

Генпрокурор уверяет, что суд рассматривал обвинительный акт, который поступил еще в 2016 году, и прокуратура не вносила в него изменений. Что касается того, что рассмотрение дела активизировалось лишь в 2020 году, Венедиктова уверяет, что так происходит со многими делами.

“Дошла очередь — дело рассмотрено”, — прокомментировала она.

Руководительница Офиса генпрокурора также заявила, что “кейс по Стерненко очень важен” для нее, и она взяла рассмотрение дела относительно нападений на активиста под личный контроль.

“Но что следствие думает о тех, кто совершал преступления в отношении самого Стерненко? Отмолчаться я не позволю. Сейчас на моем личном контроле будет производства по расследованию посягательств на Стерненка. Мы посмотрим, насколько можно ускорить процесс поиска заказчиков, организаторов преследования, покушений на Стерненка”, — заявила она.

Венедиктова проинформировала, что три производства касательно нападений на активиста были объединены в одно и переданы СБУ.

“Сейчас мне докладывают раз в три дня, что происходит по этому делу. Поэтому мы со своей стороны сделаем все, чтобы разобраться и довести до суда обвинительный акт в отношении лиц, действовавших против Стерненко”, — убеждает главы Офиса.

После этих заявлений близкие заключенного активиста обвинили Венедиктову во лжи и попытках ввести в заблуждение общество и международных партнеров.

“Не было и не будет настоящего и профессионального расследования нападений на Сергея Стерненка, поскольку это не в пользу пророссийским силам, которые бросили его за решетку”, — убеждены они.

Друзья Стерненко обращают внимание на следующее:

Делами относительно нападений занималась одесская полиция, которая может быть причастна к этим самым нападениям.

Следственные действия по делам проводятся, но выглядят формальностью.

Первое нападение на активиста произошло 7 февраля 2018, за три года не появилось ни одного подозреваемого по делу.

Так же со вторым нападением, произошедшем 1 мая 2018 года: помимо непосредственно нападающего Абзала Баймукашева, которого активист задержал самостоятельно, подозреваемых нет. За три года суд не начал рассмотрение дела по существу. Следствие игнорирует факты, свидетельствующие о причастности одесских полицейских к нападениям.

В деле о третьем нападении, во время которого нападающий Иван Кузнецов получил смертельное ранение, другой нападающий Александр Исайкул не только получал государственную охрану, но и имел возможность бежать за границу, где находится до сих пор.