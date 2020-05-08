Об этом шла речь в видеообращении генпрокурора, опубликованном пресс-службой Офиса генпрокурора.
Венедиктора отметила, что заявителем по делу является лицо, которое фигурирует в одном из производств Офиса генпрокурора, имея в виду одесского активиста Сергея Стерненко.
В связи с тем она заявила о возможном конфликте интересов
“Именно поэтому, во избежание манипуляций по этому факту, я сообщила НАПК о потенциальном конфликте интересов и постановила об отводе от выполнения полномочий руководителя органа прокуратуры и генерального прокурора в этом производстве”, — сообщила она.
- Напомним, в конце апреля журналисты программы “Схемы” выяснили, что генпрокурор Ирина Венедиктова и ее муж Денис Колесник не задекларировали элитную квартиру в Киеве, в которой проживают. Стоимость жилья — порядка полумиллиона долларов.
- Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить дело по сообщению о недекларировании генеральным прокурором Ириной Венедиктовой имущества.
- Ранее сообщалось, что Одесский активист Сергей Стерненко написал заявление в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) на Генпрокурора Ирину Венедиктову из-за возможного декларирования ею недостоверной информации.