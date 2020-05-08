Генпрокурор Ирина Венедиктова обратилась в Нацагентство по предупреждению коррупции в связи с конфликтом интересов в начатом против нее деле о недекларирование имущества.

Об этом шла речь в видеообращении генпрокурора, опубликованном пресс-службой Офиса генпрокурора.

Венедиктора отметила, что заявителем по делу является лицо, которое фигурирует в одном из производств Офиса генпрокурора, имея в виду одесского активиста Сергея Стерненко.

В связи с тем она заявила о возможном конфликте интересов

“Именно поэтому, во избежание манипуляций по этому факту, я сообщила НАПК о потенциальном конфликте интересов и постановила об отводе от выполнения полномочий руководителя органа прокуратуры и генерального прокурора в этом производстве”, — сообщила она.