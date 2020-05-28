В четверг Венгрия и Словения ослабили ограничения и позволили своим гражданам путешествовать между двумя странами.

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

О решении объявили министры иностранных дел двух стран в ходе совместной пресс-конференции на границе.

Международные поездки были ограничены из-за карантина в связи с эпидемией коронавируса.

“Противэпидемическая защита была успешной в обеих странах, что позволяет нам предпринимать взвешенные шаги в направлении нормализации. Граждане Словении и Венгрии снова могут путешествовать между двумя странами без каких-либо ограничений или карантина”, – заявил министр иностранных дел Венгрии Питер Шиярто.

Отметим, в Венгрии было зафиксировано 3816 случаев инфицирования, из них – 509 со смертельными исходами. В то время как в Словении зарегистрировано 1471 случай и 108 смертельных случаев.