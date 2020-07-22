Венгрия предоставила Украине помощь на 1 миллион гривен для ликвидации последствий паводков в западных областях.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

Уточняется, что украинский посол поблагодарила за предоставленную помощь заместителя государственного секретаря МИД Венгрии Андраша Барани.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины сегодня приняла в целом законопроект, которым предлагается выделить дополнительно 2 млрд гривен на преодоление последствий наводнений в западных регионах нашей страны.