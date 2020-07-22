Об этом на своей странице в Facebook сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.
Уточняется, что украинский посол поблагодарила за предоставленную помощь заместителя государственного секретаря МИД Венгрии Андраша Барани.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины сегодня приняла в целом законопроект, которым предлагается выделить дополнительно 2 млрд гривен на преодоление последствий наводнений в западных регионах нашей страны.
- Ранее сообщалось, что в результате наводнения остаются подтопленными 70 населенных пунктов в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пострадавших от паводков в западных областях Украины обеспечат жильем. Власти помогут восстановить поврежденное жилье или предоставят новое.