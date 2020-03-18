Венгрия согласилась предоставить гражданам Украины, которые застряли в Австрии и Хорватией из-за закрытия границ, транзитный коридор.

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как сообщалось ранее, порядка 500 граждан Украины не могут вернуться домой из-за ужесточенного карантина, введенного в странах Европы в связи с распространением COVID-19. Речь идет о гражданах, авиарейсы которых были отменены (почти 400 человек) и нескольких десятках автомобилистов, которые не успели добраться домой до закрытия венгерских границ.

По словам главы МИД, Венгрия согласилась предоставить этим гражданам транзитный коридор.

“Провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто. Договорились, что Венгрия предоставит транзит гражданам Украины, которые на автобусах и авто “застряли” на границе с Австрией и Хорватией. По состоянию на сейчас, их 310. Ждем дома!” — написал Кулеба.

Также министр сообщил, что более 170 украинских граждан сегодня вернулись домой на самолете австрийских авиалиний.

“174 гражданина Украины уже вылетели Австрийскими авиалиниями домой из Вены. Спасибо за хорошую работу посольству Украины и благодарен авиакомпании за готовность идти навстречу”, — отметил он.