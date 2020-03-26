Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщает пресс-служба министерства.
“Даже в условиях, когда приходится общаться по видеосвязи, мы наконец разблокировали полноценное экономическое сотрудничество и проекты, которые принесут выгоду для граждан обоих наших стран. Речь идет о прикладных вещах. Реконструкция моста через Тису в отряде, скоординированное построение автобана до границы с венгерской и украинской стороны, открытие нового пункта пропуска Великая Паладь-Нодьгодош как только завершится пандемия коронавируса”, – сказал министр.
При этом Кулеба также заявил о намерениях развивать положительную динамику торговли между государствами.
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