Украина договорилась с Венгрией о продлении кредита на 50 миллионов евро на развитие инфраструктуры в приграничных районах.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщает пресс-служба министерства.

“Даже в условиях, когда приходится общаться по видеосвязи, мы наконец разблокировали полноценное экономическое сотрудничество и проекты, которые принесут выгоду для граждан обоих наших стран. Речь идет о прикладных вещах. Реконструкция моста через Тису в отряде, скоординированное построение автобана до границы с венгерской и украинской стороны, открытие нового пункта пропуска Великая Паладь-Нодьгодош как только завершится пандемия коронавируса”, – сказал министр.

При этом Кулеба также заявил о намерениях развивать положительную динамику торговли между государствами.

“Никакой кризис не должен подорвать наше экономическое сотрудничество, двусторонние отношения и торговлю”, – подчеркнул он.