Соответствующее заявление опубликовано на сайте правительства Венгрии.
“Блокирование заседаний Совета НАТО-Украина будет продолжаться до тех пор, пока мы не сможем прийти к соглашению о восстановлении прав меньшинств”, — заявил Сийярто, выступая перед парламентом во вторник, 10 марта.
Министр рассказал о грядущей встрече с новым главой МИД Украины Дмитрием Кулебой для решения этого вопроса, которая состоится в Будапеште 26 марта.
“Мы готовы к этому, а также готовимся к этой последней встрече с рациональными предложениями, основанными на здравом смысле”, — отметил он.
Помимо этого, Сийярто отбросил обвинения в адрес его страны в ведении пророссийской политики, назвав это “нелепостью”, и заявил, что Украина нарушает права не только “венгерской общины, но и прав меньшинств в целом”.
Напомним, после принятия нового украинского закона об образовании в 2017 году между Украиной и Венгрией разгорелся дипломатический конфликт. Нормы “языковой статьи” закона, по мнению венгерской стороны, ограничивают возможности получения этническими венграми образования на родном языке. После принятия закона в Венгрии неоднократно заявляли о намерении не поддерживать важные для официального Киева международные решения.
В частности, 30 октября Венгрия наложила вето на совместное заявление послов НАТО по Украине, так как в нем не были учтены предложенные изменения, обязывающие Украину “выполнить обязательства по отношению к национальным меньшинствам”. Однако в последний момент предложения Будапешта к документу были учтены и вето было снято.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что позиция Венгрии по украинскому языковому закона не должна быть препятствием в сотрудничестве Альянса с Украиной.
- 4 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении блокировать членство Украины в НАТО из-за закона об образовании, якобы ограничивающего права венгров на Закарпатье.
- 16 января бывший вице-премьер-министр, ныне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что новый закон об образовании поможет решить проблемы прошлого между Украиной и Венгрией.