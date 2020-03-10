Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна продолжит блокировать заседания Совета НАТО-Украина до решения спора из-за украинского закона об образовании.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте правительства Венгрии.

“Блокирование заседаний Совета НАТО-Украина будет продолжаться до тех пор, пока мы не сможем прийти к соглашению о восстановлении прав меньшинств”, — заявил Сийярто, выступая перед парламентом во вторник, 10 марта.

Министр рассказал о грядущей встрече с новым главой МИД Украины Дмитрием Кулебой для решения этого вопроса, которая состоится в Будапеште 26 марта.

“Мы готовы к этому, а также готовимся к этой последней встрече с рациональными предложениями, основанными на здравом смысле”, — отметил он.

Помимо этого, Сийярто отбросил обвинения в адрес его страны в ведении пророссийской политики, назвав это “нелепостью”, и заявил, что Украина нарушает права не только “венгерской общины, но и прав меньшинств в целом”.

Напомним, после принятия нового украинского закона об образовании в 2017 году между Украиной и Венгрией разгорелся дипломатический конфликт. Нормы “языковой статьи” закона, по мнению венгерской стороны, ограничивают возможности получения этническими венграми образования на родном языке. После принятия закона в Венгрии неоднократно заявляли о намерении не поддерживать важные для официального Киева международные решения.

В частности, 30 октября Венгрия наложила вето на совместное заявление послов НАТО по Украине, так как в нем не были учтены предложенные изменения, обязывающие Украину “выполнить обязательства по отношению к национальным меньшинствам”. Однако в последний момент предложения Будапешта к документу были учтены и вето было снято.