Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Венгрии.
Так, с 15 июля право въезда в Венгрию имеют граждане Украины:
- являющиеся членами семьи граждан Венгрии;
- имеющие действительный вид на жительство в Венгрии и члены их семей;
- имеющие разрешение на временное проживание в Венгрии, что дает право находиться на территории страны более 90 дней;
- прибывающие из стран со средним уровнем распространения коронавируса;
- прибывающие из стран с низким уровнем распространения коронавируса;
- в рамках тридцатикилометровой зоны на срок до 24 часов.
Также отмечается, что в других случаях, в том числе когда человек прибывает из страны с высоким уровнем распространения коронавируса, въезд в Венгрию для украинцев возможен только после получения разрешения венгерской полиции.
“В частности, при наличии достаточных оснований (судебный процесс, трудоустройство, лечение, обучение, похороны и т.д.) нужно заполнить на венгерском или английском языке и подать электронную заявку. Ответ поступает, как правило, в течение 48 часов”, – говорится в сообщении.
- С 15 июля Венгрия ужесточает ограничения на границах в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в соседних странах. Венгерское правительство внесло Украину в “красный” список.