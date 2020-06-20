Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что своих соотечественников Венгрия пропускает на въезд без необходимости проходить карантин.

На карантин также не отправляют граждан Украины, въезжающих в 30-километровую зону. От таких лиц не будут требовать дополнительных подтверждающих документов для въезда, но они должны покинуть территорию Венгрии в течение 24 часов.

При этом, въезд на территорию Венгрии с целью транзитного проезда разрешается круглосуточно при наличии у лица документа о постоянном месте проживание, разрешения на пребывание, вида на жительство, визы на длительное трудоустройство или иного документа, подтверждающего право на длительное пребывание в стране назначения , выданного официальным органом этой страны. К тому же, лицо должно предоставить согласие на проверку на наличие коронавируса и не иметь признаков подозрения на инфекцию, отмечают пограничники.