Об этом сообщает венгерское издание Hungary Today.

Уточняется, что премьер-министр Виктор Орбан объявил комендантский час, который предусматривает разрешение гражданам покидать свое жилье только для того, чтобы ехать на работу или для жизненно необходимых дел.

При этом отмечается, что аптеки и продовольственные магазины будут открыты каждый день в период с 9:00 до 12:00 только для людей в возрасте старше 65-ти лет.

Людям младше 65-ти лет будет запрещено осуществлять покупки в это время.

Также сообщается, что по всей Венгрии будут закрыты кинотеатры и пабы. При этом магазины будут работать до 15:00.

На данный момент в стране зафиксировано 300 случаев заражения коронавирусом COVID-19, при этом 10 людей уже умерли от болезни.