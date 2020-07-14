На пункте пропуска Тиса на венгерско-украинской границе сформировала очередь из 200 автомобилей. Это связано с тем, что Венгрия с 15 июля ужесточает ограничения на границах.

Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.

Как сообщалось ранее, с 15 июля въезд в Венгрию будет возможен только для определенных категорий украинцев или по разрешению полиции.

За день до начала действия новых ограничений на пункте пропуска “Тиса”, что на венгерско-украинской границе, сформировалась длинная очередь из легковых автомобилей.

“Информируем, что в настоящее время перед пунктом пропуска “Тиса” наблюдается накопление легковых автомобилей, следующих на выезд из Украины. Сейчас оформления ожидают около 200 транспортных средств. […] Все транспортные средства проходят пограничный, таможенный и другие виды контроля в порядке очереди и в соответствии с требованиями действующего законодательства”, — говорится в сообщении ГПСУ.

Пограничники рекомендуют гражданам Украины, которые планируют поездки в Венгрию, учесть сложившуюся ситуацию.