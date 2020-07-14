Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.
Как сообщалось ранее, с 15 июля въезд в Венгрию будет возможен только для определенных категорий украинцев или по разрешению полиции.
За день до начала действия новых ограничений на пункте пропуска “Тиса”, что на венгерско-украинской границе, сформировалась длинная очередь из легковых автомобилей.
“Информируем, что в настоящее время перед пунктом пропуска “Тиса” наблюдается накопление легковых автомобилей, следующих на выезд из Украины. Сейчас оформления ожидают около 200 транспортных средств. […] Все транспортные средства проходят пограничный, таможенный и другие виды контроля в порядке очереди и в соответствии с требованиями действующего законодательства”, — говорится в сообщении ГПСУ.
Пограничники рекомендуют гражданам Украины, которые планируют поездки в Венгрию, учесть сложившуюся ситуацию.
- Напомним, 20 июня Украина открыла все пункты пропуска на границе со странами Европейского Союза и Молдовой.
- В тот же день венгерская сторона сообщила о возобновлении пропуска через границу пассажирских автобусов.
- 12 июля стало известно, что Венгрия ужесточает ограничения на границах в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в соседних странах. Для контроля пропуска иностранцев созданы “зеленый”, “желтый” и “красный” списки государств, в зависимости от ситуации с коронавирусом. Украина попала в “красный” список.