Сегодня, в Вербное воскресенье, по всей Украине украинцы приходили в церкви и святили вербу, несмотря на призывы властей придерживаться карантина, введенного из-за коронавируса.

#Буквы собрали фото и видео из церквей страны.

Святили вербу почти в каждом населенном пункте страны. Как правило, обряд освещения проводили священники Украинской православной церкви Московского патриархата.

Так, святили вербу в Черновцах, при том, что область является лидером по распространению коронавирусной инфекции. В Черновицкой области заболели 432 человека — наибольшее количество из всех областей Украины.

Несмотря на карантин, в церковь пришло много людей, явно более 10. На фото также видно, что у храма присутствовала полиция.

“Не все прихожане соблюдают карантин и все же решили освятить вербу в храмах. Напомним, постановлением определено максимальное количество верующих, которые могут одновременно находиться в храме. Это до 10 человек вместе со священнослужителями”, — пишет агентство АСС.

Немало верующих было возле одного из храмов на Гравитоне в Черновцах.

Фото: molbuk.ua

А в одной из церковных общин в микрорайоне Каличанка в Черновцах богослужение по случаю праздника прошло на улице.

Напомним, в эти выходные в Черновицкой области действует жесткий карантин, который предусматривает рекомендацию гражданам не выходить на улицы из-за угрозы распространения коронавируса.

В храмы Православной церкви Украине во Львове также приходили верующие, несмотря на призыв главы ПЦУ Епифания оставаться в этот день дома.

Десятки людей в защитных масках стояли во дворе с соблюдением социальной дистанции в два метра.

В Тернополе люди придерживались карантина. Возле храмов было до десятка людей. Некоторые храмы освятили вербу заранее и оставили веточки возле храмов, чтобы желающие могли взять освяченную вербу.

В Ровно в Свято-Вознесенском соборе (УПЦ МП) в воскресенье прошло массовое освящение вербы, несмотря на карантин, сообщает местный сайт “Чарівне”.

“Несмотря на призывы проводить богослужения без присутствия верующих, чтобы не создавать скопление людей и тем самым не способствовать распространению коронавируса, на службе присутствовало много людей. Как видно на фото, дистанция не соблюдается. Многие из них стоят с не одетыми или приспущенными масками”, – отмечает издание.

Фото: “Чарівне”

Святили вербу и в Киеве. На территории Михайловского собора открыт малый храм. Главный храм, где проходила служба предстоятеля ПЦУ Епифания, закрыт, но у входа стоял священник, который святил вербу всем желающим.

Фото: Олег Богачук, “Цензор.нет”

Церковь святого Василия Великого сегодня полностью закрыта для прихожан.

Фото: Олег Богачук, “Цензор.нет”

Вход во Владимирский собор был открыт, люди могли зайти, чтобы помолиться и поставить свечку.

Фото: Олег Богачук, “Цензор.нет”