В этом году сентябрь в Киеве повторил температурный рекорд, который был зафиксирован более чем 100 лет тому назад.

Об этом проинформировали в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, среднемесячная температура воздуха в сентябре в Киеве составляла +18,4°С, что превысило климатическую норму на 4,5°С.

“Таким образом нынешний сентябрь в Киеве повторил рекорд 1909 года”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что сентябрь-2020 в Киеве также стал уникальным, поскольку в этом году максимум температуры воздуха в столице был зафиксирован именно 1 сентября: + 34,7°С.

Холоднее всего было 19 сентября, когда минимальная температура опустилась под утро до +6,9°С.

“Несмотря на то, что сентябрь – осенний месяц, метеорологическая осень в Киеве еще не началась. В столице всего пять дней с 18 по 20; 28 и 30 числа были осенними, а среднесуточная температура воздуха пока устойчиво остается выше 15 градусов”, – говорится в сообщении.