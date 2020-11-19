Такие авторские рецепты старинных блюд представил в своей книге украинский кулинар Евгений Клопотенко. Там можно найти супы, блюда из мяса, рыбы, овощей и грибов, каши, напитки, закуски, выпечку.
#Буквы публикуют рецепт верещаки со свиными ребрами, квасом, тимьяном и чесноком, который порадует гурманов.
Верещака
Ингредиенты
600-800 г свиных ребер
200 мл свекольного кваса
200 мл пшеничного кваса
2 веточки тимьяна
1/2 ст. л. сахара
2-3 зубчика чеснока
50 г сливочного масла
1 ст. л. муки
2-3 ст. л. подсолнечного масла
соль, перец
• Ребра тщательно вымойте, обсушите бумажным полотенцем. Удалите пленки и лишний жир. Порежьте по 1-2 сегмента порционно.
• Натрите подготовленные ребрышки солью с перцем и чесноком, раздавленным с помощью пресса.
• Обжарьте на сковороде с небольшим количеством подсолнечного масла со всех сторон до золотистой корочки.
• Переложите ребрышки в глубокую форму для запекания и добавьте квас двух разновидностей – свекольный и пшеничный. Запекайте при температуре 180 °С в течение 45-50 минут.
• Готовые ребрышки достаньте из формы и оставьте теплыми до подачи.
• Тем временем приготовьте соус: жидкость, оставшуюся от запекания, слейте в сотейник и выпаривайте течение 20 минут, чтобы стала насыщенной.
• Смешайте мягкое сливочное масло с мукой до однородного состояния. Добавьте смесь в кастрюлю вместе с сахаром, солью и перцем по вкусу, чтобы соус карамелизовался и стал глянцевым. Постоянно помешивайте венчиком, пока соус не загустеет до однородной консистенции.
• Подавая к столу, выложите ребрышки в порционную тарелку и обильно полейте соусом.
- Ранее #Буквы публиковали 6 невероятных рецептов из тыквы: тёплого салата с грушей и грецкими орехами; супа; запеченной курицы; ризотто и другие.
- Также #Буквы публиковали 5 вкусных и простых рецептов испанских блюд.