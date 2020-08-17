Нардеп от "Слуги народа" и кандидат в мэры Киева Ирина Верещук дала интервью телеканалу секты "Аллатра", члены которой верят в объединение славян под председательством президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщают #Буквы.

Украинский политик, народный депутат и кандидат на должность мэра Киева дала 40-минутное интервью на тему “Созидательное общество” международному онлайн-телевидению “Аллатра ТВ”.

“В интервью каналу Ирина Верещук поделилась своим видением созидательного общества и того, какие трансформации должны пройти в мире и каждом человеке, чтобы мы все могли жить счастливо”, — говорится на сайте организации.

За 2,5 месяца видео с участием Верещук собрало менее 3 тысяч просмотров. Несмотря на это, появление нардепа на интернет-телевидении вызвало бурную реакцию в Сети, поскольку “Аллатра ТВ” является проектом движения “Аллатра”, связанным с президентом РФ Владимиром Путиным.

Что такое “Аллатра”?

Сейчас “Аллатра” функционирует в Украине как общественная организация, а ее проекты финансируются с помощью краудфандинга.

Движение позиционирует свою деятельность и учение как такие, что стоят вне политики и вне религии. Однако некоторыми экспертами “Аллатра” считается именно религиозной организацией.

Членами движения являются читатели книг автора, который пишет под псевдонимом Анастасия Новых. Основным источником духовного знания считается книга Новых “Аллатра”, написанная в формате диалога с неким Ригденом Джаппом, владыкой Шамбалы — спасителем, который согласно буддистским легендам и теософии должен появится в последние времена человечества.

Члены движения “Аллатра” верят в то, что непременно произойдет “объединение славян”, после которого начнется объединение мира, а важную роль в этом будет играть Россия и некий “Номо”.

В книгах Новых “Номо” изображен как неизвестное лицо, которое “может положительно повлиять на решение глобальной проблемы, которая в ближайшее время охватит все человечество” — “выживания цивилизации”.

Согласно произведениям, Номо призван объединить славянские народы ради противостояния “силам зла” – “деструкторам”, под которыми подразумеваются руководители стран Европы, Японии и Северной Америки.

В произведениях изображено, что именно “деструкторы” виновны во всех общественных бедах, потрясениях и природных катастрофах.

При этом в образе “Номо” зашифрован российский президент Владимир Путин: биографические сведения, указанные в книге, полностью совпадают с биографией лидера РФ.