Объявлены лауреаты антипремии "Це яйце" за сексистские высказывания и сексистский журналистский материал, а также победитель сексистской спецнаграды.

Трансляцию объявления победителей антипремии вел Украинский Хельсинский союз по правам человека.

В этом году номинантами стали народные депутаты, чиновники, кандидаты на местных выборах, а также Президент Украины, национальные каналы и местные издания.

Путем голосования из короткого списка претендентов жюри выбрало победителей в двух номинациях: “сексистские высказывания” и “сексистские материал”.

Также в этом году впервые была вручена спецпремия — за случай, который заслуживает отдельного внимания.

Сексистское высказывание

Победу в этой номинации получили:

Глава партии “Слуга народа” и руководитель одноименной фракции Александр Корниенко и Давид Арахамия

Они были номинированы из-за скандальных высказываний в адрес коллеги Ирины Аллахвердиевой (“Такая поддутая, конечно, немного. Немного тюнинг too much”) и кандидата в мэры Николаева Татьяны Домбровской (“Баба рабочая, вообще. Как корабельная сосна. Она здесь от***рит триста встреч за четыре месяца и выигрывает. Она такая вживую. Энергетика”)

Кандидат в мэры Одессы Евгений Червоненко

В программе “Урядовий квартал” Евгений Червоненко систематически оскорблял депутата от фракции “Слуга народа” Галину Янченко.

Она ушла из студии после фразы:

“Ваш уровень — научиться правильно, сдвинув ноги, сидеть на ток-шоу, девушка”.

На видео с 55 минуты

Начальник Центра соцслужб для семьи, детей и молодежи в Кривом Роге Павел Дабижа

Чиновник в комментарии к посту депутата Криворожского городского совета от Объединения “Самопоміч” Людмилы Бурман написал:

“Величайшее зло — это допускать женщин и детей к принятию важных решений, например, к голосования, как бы внешне эти люди не выглядели. Поэтому всеобщее избирательное право и равенство мужчин и женщин — это чепуха”.

Сейчас комментарий удален, однако публичного извинения за эти слова не было.

“Сексистский материал”

Победу в номинации получили:

ZIK

Бывшая заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина объявила о создании собственной партии “Украина против коррупции”.

Свое видеообращение экс-чиновница записала с открытым декольте. В эфире канала ZIK устроили опрос, настоящая ли у нее грудь.

“Новини Черкащини” и “Таблоїд 18000”

Эти медиа получили антипремии за умаление роли женщины и обесценивание ее работы как самостоятельного независимого человека и специалистки в своем деле.

Речь идет о материалах о вручении украинскому режиссеру Ирине Цилык награды американского фестиваля независимого кино “Сандэнс” за лучшую режиссерскую работу в категории мирового документального кино (фильм “Земля голубая, будто апельсин”), в которых ее назвали “женой писателя”.

Информагентство Гал-инфо

Издание опубликовало статью из рубрики “Портрет кандидата”. Героиней материала стала Оксана Юринец — кандидат от партии “Удар”.

Материал сопровождался иллюстрацией, изображавшей Оксану с большими губами и длинными ногтями. Позади нее было видно большую мужскую тень.

Эксперты отмечают, что оппонента Юринец, Игоря Зинкевича, это то же издание показало карикатурно, но как успешного, делового мужчину.

Спецпремия

Нынешнюю спецпремию получает кандидат на должность городского председателя Киева, народный депутат от “Слуги народа” Ирина Верещук.

В октябре текущего года в интервью Дмитрию Гордону политик сказала:

“Когда я слышу об этих “феминистских движениях”, говорю им: “В армию. И все станет на свои места”.

Эти слова, по мнению организаторов премии, достойны особого внимания.

“Несмотря на то что большинство жалоб о сексистских высказываниях, которые мы получили в рамках антипремии, касались мужчин, к сожалению, в этом году мы отдаем специальную награду женщине”, — отметила координатор проекта #выборыБЕЗсексизма Ирина Тишко.

Эксперт убеждена, что Ирина Верещук продемонстрировала пример патриархального мышления и внутренней мизогинии.

Также Тишко напомнила, что в украинском парламенте наибольшее количество женщин за историю независимости — 21%. Кроме того, почти 30 тысяч женщин несут службу в украинской армии.

“Это стало возможным не по мановению волшебной палочки, а благодаря длительной борьбе тех самых феминисток, которых Ирина Верещук посылает в армию. Очень жаль, что политик на отвергает тот факт, что именно благодаря многолетним усилиям женского движения она получила право избирать и быть избранной, а ее игра в “своего парня в политике” — это иллюзия, ведь до сих пор политика — это мужская монополия, которую следует разрушать женской солидарностью и объединением усилий. А именно это могло бы стать для Верещук счастливым билетом в мерство”, — подытожила Тишко.

Справка. Антипремию “Це яйце” в 2019 году создали ОО “Женщины в медиа”, Институт массовой информации, Центр прав человека ZMINA, ОО “Детектор медиа”, Кампания против сексизма в медиа и политике “Повага”, Украинский Хельсинский союз по правам человека.