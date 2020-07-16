Об этом сообщил народный депутат от “Слуги народа” Александр Качура.
“Кандидатом от “Слуги Народа” на киевских выборах будет Верещук Ирина. Поздравляю! Теперь все кандидаты должны объединиться для победы над ОПГ Кличко”, – написал Качура.
Единого кандидата выбирали среди пяти народных депутатов от монобольшинства (Александр Качура, Ирина Верещук, Александр Дубинский, Николай Тищенко и Дмитрий Гурин).
Праймериз проходил с участием главы государства Владимира Зеленского и представителей Офиса президента.
Народный депутат от “Слуги народа” Галина Янченко рассказала, что перед фракцией выступили 5 претендентов – Николай Тищенко, Ирина Верещук, Александр Качура, Дмитрий Гурин и Александр Дубинский.
Для определения единого кандидата Зеленский предложил 3 критерия:
- Поддержка фракции (тайное голосование).
- Поддержка жителей Киева (результаты социологического опроса).
- Поддержка Зеленского.
За победу в каждом критерии претендент получил 1 балл, а единым кандидатом стал тот, кто набрал наибольшее количество баллов.
- 31 мая народный депутат от “Слуги народа”, бывший гендиректор группы “1+1 медиа” Александр Ткаченко сообщил о намерении участвовать в праймериз “СН” на выборы мэра Киева.
- В тот же день народный депутат от “Слуги народа” Александр Дубинский также объявил о своем желании принять участие в праймериз “СН” на пост мэра Киева.
- Ранее народный депутат от фракции “Слуги народа” Александр Куницкий опубликовал обращение к Президенту с просьбой провести внутрипартийный праймериз перед местными выборами. Впоследствии Владимир Зеленский сообщил, что будет поддерживать кандидата в мэры Киева от “Слуги народа”. Он уточнил, что праймериз, о которых просили его депутаты, будут.