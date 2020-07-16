Фракция "Слуги народа" на своем заседании провела праймериз кандидатов для участия в выборах киевского городского главы. Победу одержала Ирина Верещук.

Об этом сообщил народный депутат от “Слуги народа” Александр Качура.

“Кандидатом от “Слуги Народа” на киевских выборах будет Верещук Ирина. Поздравляю! Теперь все кандидаты должны объединиться для победы над ОПГ Кличко”, – написал Качура.

Единого кандидата выбирали среди пяти народных депутатов от монобольшинства (Александр Качура, Ирина Верещук, Александр Дубинский, Николай Тищенко и Дмитрий Гурин).

Праймериз проходил с участием главы государства Владимира Зеленского и представителей Офиса президента.

Народный депутат от “Слуги народа” Галина Янченко рассказала, что перед фракцией выступили 5 претендентов – Николай Тищенко, Ирина Верещук, Александр Качура, Дмитрий Гурин и Александр Дубинский.

Для определения единого кандидата Зеленский предложил 3 критерия:

Поддержка фракции (тайное голосование). Поддержка жителей Киева (результаты социологического опроса). Поддержка Зеленского.

За победу в каждом критерии претендент получил 1 балл, а единым кандидатом стал тот, кто набрал наибольшее количество баллов.