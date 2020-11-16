Об этом она сообщила в интервью LB.ua.

“То есть общество, которое не терпит коррупции, общество, ждало от нас реальных изменений, не почувствовало их за тот срок, что мы находимся у власти. Здесь речь идет не только об Ирине Верещук или о каком-то отдельном кандидате от” Слуги народа “, говорится в целом об оценке нашей работы. И должна признать, как бы мне не было трудно: наш избиратель не пришел на участки. Оппозиционные партии смогли мобилизовать протестный электорат, смогли мобилизовать своих людей. Мы своих людей на участке привести не смогли. И это тоже их форма протеста”, – считает Верещук.

По ее мнению, сейчас идет период политического “чистилища”.

“Я считаю, что сейчас идет период очистки. Называю это политическим “чистилищем”. В себе и в “Слуге народа” мы должны разобраться, действительно ли достойны того аванса, которая давала нам Украина и украинцы. Выполняем возложенные на нас большие надежды и обязательства, которые мы на себя взяли. В частности, в местных общинах. Понимаю, мы можем объяснять для себя и для всех (и это тоже будет правдой), что мы никогда не проходили горнило местных выборов. Я с первого дня, находясь в парламенте и имея опыт в местном самоуправлении, говорила, что местные выборы – это не то же самое, что парламентские. Там голосуют иначе – за лидеров общин, не за партийные бренды. Но если ты – партия власти, должен будешь отвечать и за то, чего не сделал на центральном уровне. Здесь как раз бренд имеет значение. Так и произошло”, – пояснила она.