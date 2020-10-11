Ролик она выложила в TikTok.
Верещук опубликовала новое видео – в желтом дождевике и с зеленым зонтиком.
Под фрагмент песни “Аче я звезда ютуб” политик “отращивает” себе руку, чтобы защитить от дождя молодого человека.
“В Киеве важен каждый”, – говорится в описании ролика.
@irynavereschukУ Києві важливий кожен😉 ##іринаверещук ##панімер♬ аче я звезда ютуб – Абажаб😈
Напомним, накануне Верещук ради сьемок “взлетела” в воздух в центре столицы. Ролик, возможно, предвыборный, снимали на пешеходно-велосипедном мосту в центре Киева, который также известен как “стеклянный мост Кличко”.
Нардепа подвесили на специальных тросах над мостом. Она была одета в желтый плащ, а в руках держала зеленый зонтик.
Похожий ролик в феврале нынешнего года выпустила британская вертикально-интегрированная энергетическая компания Scottish Power.
- Кандидат в мэры Киева Ирина Верещук объяснила, почему ради съемок “взлетела” в воздух в центре столицы.