Нардеп от "Слуги народа" и кандидат в мэры Киева от этой политсилы Ирина Верещук потратила на агитацию 22 млн гривен. Это втрое больше, чем потратила ее партия.

Об этом говорится в материале общественного движения “ЧЕСНО”.

Киевская территориальная избирательная комиссия опубликовала часть промежуточных финансовых отчетов кандидатов. Согласно им, избирательный фонд Ирины Верещук на 100% оплатила Киевская городская партийная организация “Слуги народа” со своего текущего счета. По состоянию на 19 октября известно о расходах в размере 25 млн гривен.

Расходы партийной ячейки — 6,7 млн. На агитацию Верещук потрачено втрое больше — более 22 млн гривен.

Из этих 22 млн большая часть (14,7 млн) — оплата эфирного времени на телевидении. На наружную рекламу потратили более 5,6 млн гривен, на рекламу в Сети — 1,3 млн.

Кроме этого, были напечатаны агитационные листовки, брендированные защитные маски и силиконовые браслеты. Однако на раздачу печатной продукции не было потрачено денег из избирательного фонда Верещук. Также не указаны расходы на изготовление рекламных видео.

Из 6,7 млн гривен партячейки 5,3 млн потратили на наружную рекламу и рекламу в лифтах, еще 0,54 млн пошли на печать агитационных материалов, телеэфиры и тому подобное.

В сентябре гражданская сеть ОПОРА проанализировала расходы партий и кандидатов в мэры на политическую рекламу накануне местных выборов. В общем кандидаты и партии потратили почти 20 млн гривен, кто больше — читайте в материале.