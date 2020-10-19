Об этом говорится в материале общественного движения “ЧЕСНО”.
Киевская территориальная избирательная комиссия опубликовала часть промежуточных финансовых отчетов кандидатов. Согласно им, избирательный фонд Ирины Верещук на 100% оплатила Киевская городская партийная организация “Слуги народа” со своего текущего счета. По состоянию на 19 октября известно о расходах в размере 25 млн гривен.
Расходы партийной ячейки — 6,7 млн. На агитацию Верещук потрачено втрое больше — более 22 млн гривен.
Из этих 22 млн большая часть (14,7 млн) — оплата эфирного времени на телевидении. На наружную рекламу потратили более 5,6 млн гривен, на рекламу в Сети — 1,3 млн.
Кроме этого, были напечатаны агитационные листовки, брендированные защитные маски и силиконовые браслеты. Однако на раздачу печатной продукции не было потрачено денег из избирательного фонда Верещук. Также не указаны расходы на изготовление рекламных видео.
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Из 6,7 млн гривен партячейки 5,3 млн потратили на наружную рекламу и рекламу в лифтах, еще 0,54 млн пошли на печать агитационных материалов, телеэфиры и тому подобное.
В сентябре гражданская сеть ОПОРА проанализировала расходы партий и кандидатов в мэры на политическую рекламу накануне местных выборов. В общем кандидаты и партии потратили почти 20 млн гривен, кто больше — читайте в материале.
- Финансовые отчеты отражают только официальные расходы с момента регистрации кандидатов и до 14 октября. Первые борды Ирины Верещук появились еще в августе. Тогда кандидат не могла объяснить, кто размещал рекламу, а лидер партии “Слуга народа” Александр Корниенко сообщил, что это — “подготовка к кампании”.