Верховная Рада Украины может работать в режиме "гибридного локдауна" на фоне усиления карантина в Киеве из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Об этом в беседе с #Буквами предположила заместитель главы фракции “Слуги народа”, нардеп Евгения Кравчук.

“Думаю, что будут внесены изменения в календарный план, и мы будем работать в комитетах последующие недели, но собираться на внеочередные заседания, чтобы принять жизненно необходимые законопроекты”, – отметила Кравчук.

Она также подчеркнула, что значительный процент депутатов уже переболели коронавирусом.

В то же время первый заместитель главы фракции “СН” Александр Корниенко сегодня на брифинге отметил, что Верховная Рада не могла сразу же изменить режим работы, поскольку заблокирована поправками к “земельному” законопроекту.

“Верховная Рада – ну посмотрим, как она будет работать. У нас через неделю пленарная неделя попадает под этот локдаун. Но посмотрим на ограничения, позволят ли они нам работать”, – отметил Корниенко.

Он уточнил, что график работы ВР “может изменить только Верховная Рада”.

“Мы сейчас не можем это сделать, потому что мы находимся в растянутом рассмотрении одного вопроса, который имеет три тысячи правок. Коллеги не хотят, чтобы люди землю могли продавать в общинах и получать. Поэтому будем определять, как власть будет работать в этом режиме, посмотрим”, – добавил нардеп.

(На видео – с 7:20)

Стоит отметить, что ряд нардепов в соцсетях пишут, что график работы Рады может быть изменен уже завтра. Неделю с 29 марта по 2 апреля, которая сейчас является пленарной, планируется отвести для работы в комитетах.

“Из-за локдауна с 29 марта по 2 апреля вместо сессионного зала, скорее всего, будем работать в комитетах. То есть, следующие три недели будут непленарными. Это решение поддержали руководители всех фракций и групп. Завтра парламент примет окончательное решение”, – написала в Telegram нардеп от “Слуги народа” Юлия Гришина.

Об этом же написали глава фракции “Голоса” Ярослав Железняк и нардеп от “Европейской Солидарности” Алексей Гончаренко.

Согласно календарному плану работы ВР, неделя с 22 по 26 апреля сейчас отведена для работы с избирателями; с 29 марта по 2 апреля – для работы в сессионном зале парламента; с 5 по 9 апреля – для работы в комитетах.

Жесткий карантин в Киеве вводится на три недели – с 20 марта по 9 апреля включительно.