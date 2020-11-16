Верховная Рада сокращает пленарную неделю до одного дня из-за вспышки коронавируса COVID-19 в парламенте.

Об этом заявила вице-спикер Елена Кондратюк во время заседания согласительного совета.

“Всего у нас переболело более 90 депутатов. Сейчас болеют 24 работника аппарата Верховной Рады, которые реально работают, принимают решения. Поэтому мы посоветовались с руководством фракций и групп. Мы понимаем, что завтра мы должны проработать полный сессионный день. Я вношу предложение, чтобы среда, четверг и пятница были днями работы в комитетах”, – сказала Кондратюк.

По ее словам, на данный момент 27 депутатов парламента болеют CОVID-19.