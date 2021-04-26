Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання у вівторок, 27 квітня, двох позачергових пленарних засідань.

Про це повідомила пресслужба парламенту.

“Скликати позачергове пленарне засідання ВРУ дев’ятого скликання на 16:00 27 квітня 2021 року, на якому розглянути проєкт постанови ВРУ про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на припинення бездіяльності органів виконавчої влади у сфері протидії поширенню гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та забезпечення неухильного виконання рішень ВРУ, прийнятих у цій сфері (реєстр. № 5299)”, – йдеться у розпорядженні №101.

У розпорядженні №102 зазначається таке: “Скликати позачергове пленарне засідання ВРУ дев’ятого скликання 27 квітня 2021 року відразу після завершення позачергового пленарного засідання ВРУ, скликаного відповідно до розпорядження голови Верховної Ради України від 26 квітня 2021 року № 101”.