Парламент утвердил новый состав Кабинета министров Украины, кроме глав Министерства обороны и Министерства иностранных дел.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За утверждение нового состава правительства отдали свои голоса 277 народных депутатов. 57 народных избранников были против, 30 воздержались, а 17 не голосовали.

При этом за утверждение нового правительства проголосовали 228 депутатов от Фракции “Слуги народа”, 18 от депутатской группы “За будущее“, 17 от группы “Доверие” и 14 внефракционных депутатов.

Ни одного голоса за новый состав правительства не дали представители фракций “Оппозиционной платформы – За жизнь”, “Европейской солидарности“, “Батькивщины” и “Голоса”.

Вице-премьером по вопросам европейской интеграции стал Вадим Пристайко.

Вице-премьером и министром по вопросам реинтеграции оккупированных территорий был назначен Алексей Резников.

Вице-премьером и министром цифровой трансформации утвержден Михаил Федоров.

Министром внутренних дел и далее будет Арсен Аваков.

Министром по вопросам ветеранов стал Сергей Бессараб.

Министром молодежи и спорта будет Вадим Гутцайт.

Министром здравоохранения назначен Илья Емец.

Министром инфраструктуры парламент назначил Владислава Криклия.

Министром социальной политики стала Марина Лазебная.

Министром юстиции, как и в предыдущем правительстве, будет Денис Малюська.

Министром Кабинета министров был назначен Олег Немчинов.

Министром финансов стал Игорь Уманский.

Министром развития общин и территорий парламент назначил Алексея Чернышева.

Напомним, что в новом Кабинете Министров остаются вакантные должности руководителей министерств.