Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За утверждение нового состава правительства отдали свои голоса 277 народных депутатов. 57 народных избранников были против, 30 воздержались, а 17 не голосовали.
При этом за утверждение нового правительства проголосовали 228 депутатов от Фракции “Слуги народа”, 18 от депутатской группы “За будущее“, 17 от группы “Доверие” и 14 внефракционных депутатов.
Ни одного голоса за новый состав правительства не дали представители фракций “Оппозиционной платформы – За жизнь”, “Европейской солидарности“, “Батькивщины” и “Голоса”.
Вице-премьером по вопросам европейской интеграции стал Вадим Пристайко.
Вице-премьером и министром по вопросам реинтеграции оккупированных территорий был назначен Алексей Резников.
Вице-премьером и министром цифровой трансформации утвержден Михаил Федоров.
Министром внутренних дел и далее будет Арсен Аваков.
Министром по вопросам ветеранов стал Сергей Бессараб.
Министром молодежи и спорта будет Вадим Гутцайт.
Министром здравоохранения назначен Илья Емец.
Министром инфраструктуры парламент назначил Владислава Криклия.
Министром социальной политики стала Марина Лазебная.
Министром юстиции, как и в предыдущем правительстве, будет Денис Малюська.
Министром Кабинета министров был назначен Олег Немчинов.
Министром финансов стал Игорь Уманский.
Министром развития общин и территорий парламент назначил Алексея Чернышева.
Напомним, что в новом Кабинете Министров остаются вакантные должности руководителей министерств.
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