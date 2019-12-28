Верховный суд Италии признал законным выращивание каннабиса в домашних условиях в небольших количествах для собственных нужд.

Об этом пишет Reuters.

Постановление было вынесено 19 декабря, но оставалось незамеченным до того, как об этом сообщили местные информационные агентства.

Решение сразу же вызвало бурную политическую дискуссию по поводу употребления каннабиса в Италии.

“Суд открыл путь, теперь дело за нами”, – сказал сенатор от правящего движения Маттео Мантеро.

Он также представил поправку к бюджету 2020 года, предусматривающую легализацию и регулирование внутреннего потребления каннабиса, но спикер сената от консервативной партии Сильвио Берлускони заявил, что это недопустимо.

“Наркотики наносят вред, забудьте о том, чтобы выращивать их или покупать в магазинах”, – добавил он.