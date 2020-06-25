Об этом сообщает пресс-служба суда.
Семочко просил признать противоправным и отменить указ Порошенко от 12 апреля 2019 года №143/2019 о его увольнении с должности в СВР, а также восстановить его в этой должности.
“24 июня 2020 Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда оставил без рассмотрения иск Сергея Семочко к президенту Украины, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика – Служба внешней разведки Украины”, – говорится в сообщении.
Полный текст постановления будет подано в течение пяти дней.
- Напомним, 10 июня Офис Генерального прокурора объявил Порошенко о подозрении в якобы давлении на главу Службы внешней разведки в 2018 году с целью назначения Сергея Семочко первым замглавы службы. Прокуратура настаивает на аресте Петра Порошенко на период досудебного расследования с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн.
- Во вторник, 16 июня, умер отец пятого президента Украины Петра Порошенко, Алексей Иванович. Ему было 84 года. В четверг, 18 июня, в Печерском суде Киева должно было состояться заседание по избранию Порошенко меры пресечения, в связи с чем похороны его отца были перенесены на пятницу, 19 июня.
- 18 июня Петр Порошенко, а также его сторонники, приехали к зданию суда. Суд отложил рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения на 1 июля.
- Государственное бюро расследований снова вызывает на допрос пятого президента Украины, лидера “Европейской Солидарности” Петра Порошенко.