Верховный Суд оставил без рассмотрения иск Сергея Семочко о восстановлении в должности первого заместителя главы Службы внешней разведки.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Семочко просил признать противоправным и отменить указ Порошенко от 12 апреля 2019 года №143/2019 о его увольнении с должности в СВР, а также восстановить его в этой должности.

“24 июня 2020 Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда оставил без рассмотрения иск Сергея Семочко к президенту Украины, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика – Служба внешней разведки Украины”, – говорится в сообщении.

Полный текст постановления будет подано в течение пяти дней.