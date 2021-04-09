Верховный Суд подтвердил законность перехода из УПЦ в ПЦУ

Верховный Суд Украины впервые принял решение о законности выхода религиозной общины из юрисдикции Российской Православной Церкви в Украине (УПЦ МП) и вхождения в Православной Церкви Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ.

23 февраля 2019 года религиозная община села Сутковцы, Хмельницкой области, в связи с образованием автокефальной Православной Церкви Украины, провела общее собрание, на котором приняла решение перейти с Российской Православной Церкви в Украине в Православную Церковь Украины.

Не желая переходить в Православную Церковь Украины со всей религиозной общиной и фактически действуя против воли самой религиозной общины, ее настоятель обратился в суд с иском, в котором требовал признать этот переход незаконным.

В течение довольно длительного времени этот иск рассматривался в Хозяйственном суде города Киева, по результатам чего в феврале 2020 года были принято решение в пользу настоятеля религиозной общины РПЦ в Украине. В дальнейшем, это решение было оставлено без изменений и судом апелляционной инстанции.

“6 апреля 2021 года состоялось заседание Большой Палаты Верховного Суда по рассмотрению дела № 910/10011/19 законности изменения религиозной общиной села Сутковцы Хмельницкой области своего подчинения – выхода из юрисдикции Российской Православной Церкви в Украине (которая именует себя УПЦ) и вхождения в Православную Церковь Украины. По результатам заседания было принято решение о законности такого изменения подчинения”, – отметили в ПЦУ.

Подчеркивается, что это решение Большой Палаты Верховного Суда имеет ключевое значение, поскольку является первым в ряде судебных споров, инициированных Российской Православной Церковью в Украине с начала активного процесса переходов религиозных общин Украины в Православную Церковь Украины, принятым высшей судебной инстанцией Украины.