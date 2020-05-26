Об этом сообщает издание LB.ua, ссылаясь на проект конституционного представления.
Верховный Суд соберется на пленум 29 мая, где, предположительно, утвердит это конституционное представление.
В тексте проекта представления говорится о законности ограничения права на предпринимательскую деятельность, работу заведений общественного питания, спортивных клубов, развлекательных заведений, перевозки пассажиров, свободного выезда за границу, ограничения права на мирные собрания, права на доступ к медицинской помощи.
Также отмечается, что актуальные комментарии представителей органов власти, в частности, должностных лиц, которые в соответствии с законодательством уполномочены инициировать конкретные карантинные мероприятия, свидетельствуют о том, что легитимная цель не сопровождала каждую из таких ограничительных мер.
Как пример приводится заявление главного санитарного врача Виктора Ляшко, который говорил, что закрытие парков, опрыскивание дорог имело не эпидемиологическое влияние, а психологическое.
Кроме этого, Верховный Суд обращает внимание на ограничение размера судейского вознаграждения, зарплат госслужащих, представителей правоохранительных органов до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан до окончания карантина.
- 9 апреля сообщалось, что в Окружной административный суд города Киева поступило 11 исков по обжалованию постановления Кабинета Министров Украины о введении ограничений во время карантина из-за коронавируса.