У вівторок, 18 травня, Касаційний суд у складі Верховного Суду почав розгляд справи за позовом нардепа від “Опозиційної платформи — За життя” Тараса Козака щодо оскарження указу президента Володимира Зеленського стосовно застосування санкцій.

Про це повідомляє пресслужба суду.

У Верховному Суді заявили, що під час судового засідання представник СБУ повідомив, що на адресу Верховного Суду надіслано документи (які підтверджують наявність правових підстав для застосування до позивача санкцій), відомості в яких становлять державну таємницю, і просив залучити їх до матеріалів справи.

Суд задовольнив клопотання представника СБУ і залучив документи до матеріалів справи.

Також Верховний Суд постановою задовольнив клопотання трьох суддів, які входять до складу судової колегії, про самовідвід через відсутність у них доступу до державної таємниці.

Як відомо, на початку лютого за рішенням Ради національної безпеки і оборони України були запроваджені санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та трьох телеканалів – NewsOne, ZIK та “112 Україна”. Козак є номінальним власником цих медіаактивів, які пов’язують із головою політради партії “ОПЗЖ” і кумом Путіна Віктором Медведчуком. Мовлення вказаних каналів було заблоковано.

Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

19 лютого Рада нацбезпеки і оборони України запровадила санкції проти ряду юридичних та фізичних осіб, серед яких — кум Володимира Путіна та голова політради “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що санкції запроваджені “через фінансування тероризму”.