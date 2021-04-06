Верховный суд открыл производства по искам Александра Тупицкого и Александра Касминина об обжаловании указа президента Владимира Зеленского об отмене их назначения судьями Конституционного суда.

Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Как сообщалось ранее, 29 марта в Кассационный суд в составе Верховного суда поступили два иска по обжалованию указа президента Владимира Зеленского об отмене назначения судей Конституционного суда Александра Тупицкого и Александра Касминина.

5 апреля КАС ВС принял исковые заявления к рассмотрению и открыл производство (номера дел — 9901/96/21 и 9901/97/21). Рассмотрение обоих дел назначено на 29 апреля.

В Верховном суде напомнили, что Тупицкий оспаривает указы Зеленского уже в четвертый раз. Сначала Тупицкий оспаривал указ о своем отстранении, изданный в декабре. Суд отказал в открытии производства. Тупицкий это решение обжаловал. Второй иск поступил 26 февраля. Рассмотрение назначено на 20 апреля. В третьем иске Тупицкий оспаривал указ, которым его отстранение было продлено еще на месяц. Производство было открыто, судебное заседание назначено на 13 апреля.