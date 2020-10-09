Верховный Суд признал, что президент Украины обязан общаться на государственном языке (то есть на украинском) при исполнении служебных обязанностей.

Соответствующее решение Большая Палата ВС приняла 7 октября, информирует пресс-служба суда.

Иск был подан из-за выступления президента Украины Владимира Зеленского на форуме интернет-деятелей iForum-2019 на русском языке.

“Лицо обратилось в суд с иском, в котором просило признать противоправным общение президента Украины 23 мая 2019 года на форуме интернет-деятелей iForum-2019 на негосударственном языке и обязать его воздержаться от общения на негосударственном языке на всей территории Украины при осуществлении полномочий”, – сказано в сообщении.

Кассационный суд в составе Верховного Суда отказал в удовлетворении заявленных истцом требований в полном объеме.

Вместе с тем, Большая Палата ВС, рассмотрев апелляцию истца, указала на то, что при исполнении служебных обязанностей президент Украины обязан общаться на государственном языке.

“В то же время за действия, совершенные в рамках политической деятельности, а не во время исполнения полномочий, президент несет политическую, а не юридическую ответственность. Учитывая изложенное, суд закрыл производство по делу, поскольку заявленные истцом требования не подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства”, – уточнили в пресс-службе ВС.

Стоит отметить, что 23 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский выступил на iForum-2019 в Киеве. Глава государства общался на русском языке, а его выступление напоминало стендап.