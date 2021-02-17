Верховный суд оставил без рассмотрения иск ООО "Новости 24 часа" (NewsOne) о применении к нему санкций. Каналу необходимо предоставить доказательства, подтверждающие поступление средств об уплате судебного сбора за подачу искового заявления.

Об этом ссогбщает пресс-служба Верховного суда.

“15 февраля 2021 в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск от ООО” НОВОСТИ 24 ЧАСА “к президенту Украины, в котором истец просит признать противоправным и недействительным п. 7 приложения № 2 к указу президента Украины от 2 февраля 2021 № 43/2021 “О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” в части введения в действие решение СНБО, согласно которому применены санкции к истцу”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что суда исковое заявление ООО “Новости 24 часа” (NewsOne) оставлено без движения и установлен истцу срок со дня получения этого постановления для устранения недостатков.

Решение мотивировано тем, что средства, перечисленные истцом на оплату судебного сбора, не поступили на соответствующий казначейский счет, а поэтому ему необходимо предоставить доказательства, подтверждающие поступление средств об уплате судебного сбора за подачу искового заявления.

“Также истец отметил обоснованных и достаточных оснований, подтверждающих необходимость и целесообразность привлечения третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, на стороне ответчика – Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Верховной Рады Украины”, – говорится в сообщении.

Что известно о санкциях против телеканалов Козака

Как сообщалось, указом №43/2021 Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” от 2 февраля 2021 года. Решением предусматривается наложение санкций на народного депутата Украины из фракции “Оппозиционная платформа — За життя” Тараса Козака. Он является номинальным владельцем медиаактивов, которые связывают с председателем политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Речь идет о телеканалах NewsOne, ZIK и “112 Украина”. В тот же вечер некоторые операторы кабельного телевидения перестали транслировать эти телеканалы.

Реакция на введение санкций была неоднозначной. К примеру, спикер парламента Дмитрий Разумков их не поддержал, потому что не получил нужной информации от спецслужб. К тому же Козак имеет основания для обжалования этого решения в суде.

Партия “Оппозиционная платформа – За життя” в парламенте объявила, что инициирует импичмент президенту из-за введения санкций.

Глава нацсоюза журналистов Сергей Томиленко встал на защиту телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK и заявил, что намерен обратиться в международные институты. Он заявил, что это — наступление на свободу слова. За это его раскритиковали коллеги из других СМИ, а некоторые даже предложил лишить его должности.

Общественные организации и представители экспертного сообщества заявили, что санкции против телеканалов не представляют угрозы свободе слова, поскольку эти каналы являются инструментами иностранного влияния и составляют системную угрозу информационной безопасности Украины.

По словам Данилова, санкции были введены после того, как Служба безопасности Украины собрала основания для этого. Пятый президент и лидер “Европейской Солидарности” Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины с успешной спецоперацией по раскрытию преступных схем Козака.

Так же введения санкции приветствует посольство Соединенных Штатов Америки.

В четверг, 4 февраля, “Оппозиционная платформа – За жизнь” (ОПЗЖ) на своем съезде приняла резолюцию об инициировании процедуры объявления импичмента президенту Украины Владимиру Зеленскому.

#Буквы разбирались в том, почему могли ввести санкции и каковы перспективы рассмотрения дела об их отмене в судах.

Юрист Назар Черный в комментарии #Буквам рассказал, как работает механизм санкций и могут ли указанные физические и юридические лица от них избавиться.