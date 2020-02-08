Об этом свидетельствует постановление от 28 января 2020 года.
Так, в 2017 году Монастырищенским районным судом Черкасской области был вынесен обвинительный приговор по делу №702/622/17 по государственной служащей по ст. 366-1 УК Украины, а именно за умышленное непредставление субъектом декларирования декларации, предусмотренной законом Украины “О предотвращении коррупции”.
Обвиняемая, будучи субъектом декларирования и субъектом, ответственным за совершение коррупционных правонарушений, получив электронную цифровую подпись и имея возможность подать электронную декларацию за 2016 не представила ее.
Своей вины женщина в совершении преступления не признала и указала, что она своевременно подала свою декларацию, но не в электронном, а в письменном виде. Она отметила, что по религиозным убеждениям отказалась от получения электронной цифровой подписи.
В январе 2019 года апелляционный суд приговор отменил и дело закрыл из-за отсутствия в действиях состава преступления. Верховный суд это решение подтвердил.
- 2 октября Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении и в целом президентский законопроект № 1029 о перезагрузке Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).