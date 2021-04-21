21 квітня 2021 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду задовольнив апеляційну скаргу ЦВК на рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 17 квітня у справі № 9901/108/21.

Про це повідомляє пресслужба суду.

“21 квітня 2021 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду переглянув в апеляційному порядку справу № 9901/108/21 за позовом Політичної партії “Слуга Народу”. Партія оскаржила бездіяльність Центральної виборчої комісії щодо невстановлення результатів виборів та невизнання обраним депутата в одномандатному виборчому окрузі № 87, а також просила зобов’язати ЦВК вчинити ці дії”, – йдеться в повідомленні.

Суд першої інстанції, частково задовольнивши позов, визнав протиправною бездіяльність ЦВК, допущену з 15 квітня, і зобов’язав її встановити результати виборів та визнати обраним народного депутата в окрузі.

Це рішення в апеляційному порядку оскаржила ЦВК та адвокат – представник кандидата в народні депутати України Олександра Шевченка.

Верховний Суд задовольнив апеляційні скарги повністю, вказавши на таке: у період із 12 квітня 2021 року до часу звернення позивача з цим позовом (15 квітня 2021 року) тривали судові процеси в адміністративних справах, які мали вплив на встановлення підсумків і результатів проміжних виборів народного депутата України 28 березня 2021 року в одномандатному виборчому окрузі № 87.

Верховний Суд дійшов висновку про те, що станом на дату звернення позивача до суду із цим позовом ЦВК не було допущено протиправної бездіяльності щодо невстановлення результатів виборів, оскільки існуючі судові спори, що тривали, і наявність об’єктивної необхідності з’ясування всіх обставин встановлення підсумків голосування та забезпечення законного й достовірного встановлення результатів виборів мали суттєве значення та вплив на визначення результатів виборів і є тими факторами, які в розумінні виборчого законодавства є істотними, винятковими й такими, що унеможливлювали встановлення результату виборів у строки, передбачені ч. 1 ст. 99 Закону України “Про вибори народних депутатів України”.

“Тому рішення суду першої інстанції в частині задоволення позовних вимог необхідно скасувати з прийняттям нового рішення в цій частині – про відмову в задоволенні позовних вимог. Із постановою Верховного Суду від 21 квітня 2021 року у справі № 9901/108/21 (адміністративні провадження № А/9901/21/21, № А/9901/20/21) можна буде ознайомитися в Єдиному державному реєстрі судових рішень – https://reyestr.court.gov.ua/”, – зазначили у Верховному суді.

Вибори на 87-му окрузі

Нагадаємо, довибори у Верховну Раду на 87-му окрузі призначили після того, як склав повноваження нардеп від “Слуги народу” Зіновій Андрійович (після обрання на місцевих виборах міським головою Надвірної).

“Європейська Солідарність” висунула в цьому окрузі волонтерку Марусю Звіробій-Біленьку. Також балотувалися представник партії “За майбутнє” Олександр Шевченко (ексдиректор туристичного комплексу “Буковель”); представник “Свободи” Руслан Кошулинський; колишній заступник міністра доходів і зборів та ексголова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк.

“Слуга народу” висунула кандидатуру Василя Вірастюка, відомого українського силача. Сам Вірастюк заявив, що балотуватися йому запропонував особисто президент Володимир Зеленський.

Звіробій-Біленька зняла свою кандидатуру на користь кандидата від ВО “Свобода” Руслана Кошулинського.

Напередодні виборів пресслужба президента Володимира Зеленського відзвітувала про те, як глава держави обговорив перебіг вакцинації на Івано-Франківщині з кандидатом від “Слуги народу” на довиборах у Верховну Раду Василем Вірастюком. Громадянська мережа ОПОРА засудила оприлюднення пресслужбою президента пресрелізу про нараду Вірастюком, зазначивши, що це є зловживанням адмінресурсами.

Депутатка від “ЄС” Вікторія Сюмар переконана, що на довиборах на 87-му окрузі в Івано-Франківській області “точно переміг адмінресурс і точно програли патріотичні сили”. Вона розкритикувала політсили за те, що крім “ЄС” ніхто не підтримав Кошулинського.

Всі три політсили, кандидати яких лідирують в окрузі, звинувачують конкурентів у численних порушеннях. Кошулинський виступив за проведення перевиборів, а “Слуга народу” вимагала перерахунку голосів.

31 березня близько двох десятків нардепів від “Слуги народу” вирушили в Івано-Франківську область, де влаштували акцію на підтримку кандидата на довиборах в Раду Василя Вірастюка. Їхні опоненти з “За майбутнє” натомість влаштували контракцію.

Нардепи, серед іншого, під час візиту опікували відновленням роботи ОВК, яка на дві доби припиняла підрахунок голосів. Народний депутат від “Слуги народу” Микола Тищенко, перебуваючи у приміщеннях ОВК, неодноразово плутав Закарпаття з Прикарпаттям та вимагав, аби кандидат на довиборах від опонентів “встав на коліна”.