Верховний Суд скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка обраним депутатом

Верховний Суд скасував протокол Центрвиборчкому від 19 травня 2021 про визнання Василя Вірастюка обраним депутатом.

Про це повідомляє громадська організація ОПОРА.

Відповідне рішення Верховним Судом було прийнято у неділю, 23 травня. Позов до Верховного суду подав кандидат Олександр Шевченко.

Вказаною постановою Суд скасував пункти 1 та 2 постанови ЦВК від 19 травня, якою визнано недійсним голосування на шести проблемних дільницях, де під час перерахунку бюлетенів виявлено менше голосів за Олександра Шевченка, ніж у первинних протоколах дільничних виборчих комісій.

Дане рішення Верховний Суд ухвалив як суд першої інстанції. У разі подання апеляції Центральною виборчою комісією або командою кандидата Василя Вірастюка, справу переглядатиме Велика Палата Верховного Суду як суд апеляційної інстанції. Рішення Великої Палати буде остаточним.

Нагадаємо, що 22 квітня Центральна виборча комісія встановила результати виборів на окрузі №87 (Івано-Франківська область) та визнала кандидата від партії “Слуга народу” Василя Вірастюка обраним народним депутатом України. Встановлення ЦВК результатів виборів було оскаржено у Верховному Суді. 1 травня Велика Палата ВС визнала недійсними встановлені результати.