Велика Палата Верховного Суду України визнала недійсними результати виборів в окрузі № 87 в Івано-Франківській області, згідно з якими перемогу здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк.

Про це повідомляється на сторінці Верховного суду в Facebook.

“Велика палата Верховного суду визнала протиправними дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів в одномандатному виборчому окрузі № 87, а також визнала протиправним та скасувала протокол ЦВК від 22 квітня 2021”, – йдеться у повідомленні.

Таке рішення суд ухвалив після того, як розглянув апеляційну скаргу кандидата від партії “За майбутнє” Олександра Шевченко – він не погодився з протоколом ЦВК про перемогу Вірастюка та оскаржив документ.

У позові Шевченко просив зобов’язати ЦВК продовжити встановлювати результати й відправити ОВК округу № 87 на уточнення протоколу.

При цьому Верховний суд в задоволенні позову Шевченка відмовив, а Велика палата прийшла до висновку, що рішення Верховного суду підлягає скасуванню, а апеляційна скарга кандидата Шевченка – задоволенню.

У громадянській мережі ОПОРА зазначають, що, серед іншого, рішення мотивовано тим, що при встановленні результатів голосування 87-ому окрузі ЦВК не була забезпечена перевірка всіх порушень, на які посилалися учасники виборчого процесу.

Вибори на 87-му окрузі

Нагадаємо, довибори у Верховну Раду на 87-му окрузі відбулися 28 березня. Їх призначили після того, як склав повноваження нардеп від “Слуги народу” Зіновій Андрійович (після обрання на місцевих виборах міським головою Надвірної).

“Європейська Солідарність” висунула в цьому окрузі волонтерку Марусю Звіробій-Біленьку. Також балотувалися представник партії “За майбутнє” Олександр Шевченко (ексдиректор туристичного комплексу “Буковель”); представник “Свободи” Руслан Кошулинський; колишній заступник міністра доходів і зборів та ексголова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк.

“Слуга народу” висунула кандидатуру Василя Вірастюка, відомого українського силача. Сам Вірастюк заявив, що балотуватися йому запропонував особисто президент Володимир Зеленський.

Звіробій-Біленька зняла свою кандидатуру на користь кандидата від ВО “Свобода” Руслана Кошулинського.

Напередодні виборів пресслужба президента Володимира Зеленського відзвітувала про те, як глава держави обговорив перебіг вакцинації на Івано-Франківщині з кандидатом від “Слуги народу” на довиборах у Верховну Раду Василем Вірастюком. Громадянська мережа ОПОРА засудила оприлюднення пресслужбою президента пресрелізу про нараду Вірастюком, зазначивши, що це є зловживанням адмінресурсами.

31 березня близько двох десятків нардепів від “Слуги народу” вирушили в Івано-Франківську область, де влаштували акцію на підтримку кандидата на довиборах в Раду Василя Вірастюка. Їхні опоненти з “За майбутнє” натомість влаштували контракцію.

Нардепи, серед іншого, під час візиту опікували відновленням роботи ОВК, яка на дві доби припиняла підрахунок голосів. Народний депутат від “Слуги народу” Микола Тищенко, перебуваючи у приміщеннях ОВК, неодноразово плутав Закарпаття з Прикарпаттям та вимагав, аби кандидат на довиборах від опонентів “встав на коліна”.

4 квітня ЦВК оприлюднила результати довиборів на 87-му окрузі. Переміг кандидат від “Слуги народу” Василь Вірастюк – 31,25% (15 076 голосів).

Кандидат від “За майбутнє” Олександр Шевченко заявляв, що має намір оскаржити в суді результати перерахунку голосів.

Під час підрахунку голосів виявляли зникнення бюлетенів, “зайвих” виборців та інші порушення. Голосування на деяких дільницях визнали недійсними. Через це було відкрито десятки кримінальних проваджень.