Верховный суд Украины отменил указ президента Петра Порошенко об увольнении с должности одной из "судей Майдана" Оксаны Царевич.

Об этом сообщили в украинском аналитико-адвокационном центре “Фонд DEJURE”.

“Сегодня Верховный Суд отменил указ президента об увольнении одной из самых известных “судей Майдана” Оксаны Царевич. В декабре 2013 года она осудила девять майдановцев по поддельным рапортам милиции. Решение об отмене указа президента приняли судьи Кассационного административного суда Светлана Пасечник, Ирина Васильева и Валентина Юрченко“, — говорится в сообщении.

Заметим, что видеотрансляции судебного заседания не было, сам суд о его итогах не информирует, а полный текст решения еще не опубликован в судебном реестре.

Решение Верховного суда является таким, что нельзя обжаловать, а за его неисполнение предусмотрена уголовная ответственность.

Таким образом, Царевич должна быть восстановлена ​​в должности судьи Печерского суда, а также может подать новый иск с требованием выплаты компенсации.

Что известно о судьях, которые приняли решение?

В “DEJURE” напомнили, что двое судей из коллегии — Юрченко и Пасечник — ранее были признаны недобросовестными Общественным советом добродетели.

Юрченко обвиняли в покрывании другого “судьи Майдана” — Сергея Пойды, который в январе 2014 года принял решение о содержании под стражей активистов Майдана. Она отменила представление о его увольнении. Также она входила в состав коллегии судей Донецкого апелляционного административного суда, который оставил в силе решение первой инстанции об отмене присвоения звания Героя Украины Степану Бандере.

В свою очередь Пасечник ранее работала в Высшем административном суде и входила в коллегию судей, которая запретила украинцам реализовывать право на мирные собрания в ноябре 2013 года на Крещатике и Майдане Незалежности.

Что известно об Оксане Царевич?

Царевич была назначена судьей Печерского райсуда в ноябре 2010 года указом тогдашнего президента Виктора Януковича. 29 сентября 2016 была уволена указом пятого президента Петра Порошенко.

Царевич участвовала в рассмотрении первого дела против бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко, дела об убийстве экс-нардепа Евгения Щербаня, в котором было предъявлено обвинение бывшему премьеру Юлии Тимошенко.

Кроме этого, Царевич отказалась выносить решение об аресте бывшего главы фракции “Партии регионов” в Верховной Раде Александра Ефремова, обвиняемого в сепаратизме. Она приговорила бывшего заместителя главы “Нафтогаза Украины” Игоря Диденко к 3 годам лишения свободы (условно).

Больше всего общественное внимания получили решения Царевич, принятые во времена Евромайдана. Она была среди судей, которые забирали у участников Автомайдана права по рапортам и протоколам сотрудников ГАИ. По информации “DEJURE”, по сфальсифицированным рапортам милиции судья приговорила девять водителей.

В декабре 2014 года Высший совет юстиции по заявлению прокурора Печерского района Киева начал рассмотрение дела в отношении Царевич с целью изучить, принимала ли она заведомо неправосудные решения против активистов Автомайдана.

Впоследствии Высший совет юстиции принял решение внести представление президенту на увольнение Царевич из-за нарушения присяги.

4 марта 2015 Верховная Рада дала согласие на задержание и арест трех судей Печерского районного суда Киева. Кроме Царевич это были Сергей Вовк и Виктор Кицюк. Этих же трех судей вместе со Светланой Волковой отстранила от должности Высшая квалификационная комиссия судей.