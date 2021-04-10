Верховный суд США принял решение, что американцы имеют право проводить религиозные собрания в своих домах, то есть в небольших помещениях. Решение отменило ограничения, которые ввел губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом.

Об этом сообщает The New York Times.

“За” отмену ограничений на проведение религиозных собраний проголосовали пятеро судей, “против” – четверо.

Это уже пятый раз, когда Верховный суд отменяет распоряжения властей штата, касающиеся ограничений на проведение такого рода собраний.

Главный судья Джон Робертс не согласился, но не подписал особое заявление, представленное судьями Еленой Каган, Соней Сотомайор и Стивеном Брейером.

В постановлении суда сказано, что, прежде чем ограничивать религиозные собрания, правительство должно доказать, что они представляют большую опасность, чем светские мероприятия, которые остаются открытыми. В частности, речь идет о посещении небольших магазинов или просмотре фильмов.

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Судьи отметили, что власти Калифорнии относятся к проведению каких-либо светских мероприятий более благосклонно, чем к религиозным, тем самым притесняя конституционные права американских граждан.

По мнению судейского большинства, государство не может “предполагать худшее, когда люди ходят на богослужение, но предполагать лучшее, когда люди идут на работу”.

Судьи, которые выступили против, заявили, что “закон не требует, чтобы государство одинаково относилось к яблокам и арбузам”, отметив, что домашние собрания не следует сравнивать с бизнесом.

Судебный иск подали жители округа Санта-Клара, которые проводят религиозные собрания на дому и утверждают, что новые ограничения нарушают их конституционные права.