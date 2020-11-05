На думку експертів, сумнівно, що суди, зокрема, Верховний, ухвалюватимуть рішення, які змінять траєкторію перегонів у штатах, де назріває конфлікт - як Мічиган та Пенсільванія.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Як відомо, Трамп проти голосування поштою та неодноразово заявляв (без доказів), що це призвело до шахрайства. Боротися за чесні вибори Трамп обіцяв за допомогою Верховного суду.

“Це найбільше шахрайство нашої нації. Ми хочемо, щоб закон застосовувався належним чином. Тож ми підемо до Верховного суду США. Ми хочемо, щоб усі голосування припинилися”, – заявив він, маючи на увазі припинення прийому бюлетенів поштою у день голосування та після нього.

Наразі на розгляді у ВС перебуває скарга, в рамках якої республіканці оскаржують вересневу ухвалу вищого суду штату Пенсильванія, який дозволив підраховувати бюлетені, надіслані поштою у день виборів і отримані до трьох днів пізніше. Республіканці вимагають блокування підрахунку виборчих бюлетенів, що надійшли із запізненням. У цьому штаті на кону 20 виборників.

Крім цього, кампанія Трампа та інші республіканці подавали різні скарги в інші штати. Зокрема, це стосується спроби зупинити підрахунок голосів у Мічигані.

Юридичні експерти заявили, що, хоча судом можуть бути розглянуті певні суперечки щодо процедур голосування та підрахунку голосів, незрозуміло, чи такі суперечки впливатимуть кінцевий результат.

Найбільш ймовірним видається вирішення Верховним судом суперечки щодо Пенсільванії. Але навіть якби суд взявся за справу і виніс рішення на користь республіканців, все одно стосувалося б виключно бюлетенів, отриманих після 3 листопада.

Якщо Байден матиме 270 голосів виборників, які потрібні для перемоги, без Пенсильванії, ймовірність того, що там триватиме правова боротьба, є вкрай малою.

Також експерти наголошують, що суд, ймовірно, згорне спроби Трампа піти коротким шляхом. Президенту доведеться спершу звертатися до судів на рівні штатів, а у самому кінці – до Верховного суду.

Раніше повідомлялося, що президентська кампанія Джо Байдена почала збирати кошти на судове протистояння з президентом США Дональдом Трампом. Своєю чергою штаб чинного президента США Дональда Трампа оголосив про збір коштів для захисту чесності результатів виборів.

Організація з безпеки і співробітництва в Європі, яка спостерігає за виборами президента США, розкритикувала Дональда Трампа за системні безпідставні заяви про фальсифікації та спроби зупинити виборчий процес.