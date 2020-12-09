Верховный суд США признал поражение республиканцев, стремящихся признать недействительными до 2,5 миллионов бюллетеней, отправленных по почте в Пенсильвании.

Об этом пишет Reuters.

Суд в кратком постановлении отклонил запрос конгрессмена США Майка Келли, союзника Трампа, и других республиканцев Пенсильвании, которые подали иск после выборов 3 ноября. Они утверждали, что расширение штата на голосование по почте в 2019 году противоречило законодательству.

Пенсильвания была одним из ключевых штатов на выборах: демократ Байден победил Трампа после того, как президент-республиканец победил в штате в 2016 году. Должностные лица штата уже подтвердили результаты выборов.

Не было замечено несогласий ни с одним из судей, который имеет консервативное большинство 6-3, включая трех назначенцев Трампа. До этого Трамп призвал Сенат, возглавляемый республиканцами, успеть ко дню выборов утвердить его кандидата, судью Эми Кони Барретт, чтобы она могла участвовать в любых делах, связанных с выборами.

С момента оглашения первых результатов Трамп утверждал, что он победил на выборах, делая необоснованные заявления о широко распространенных фальсификациях при голосовании в штатах, включая Пенсильванию. Демократы и другие критики обвинили Трампа в стремлении подорвать демократию и доверие общества к честности выборов в США.

В этом году гораздо больше людей проголосовали по почте из-за проблем со здоровьем, вызванных пандемией COVID-19, и пытались избежать скопления людей на избирательных участках. Тем не менее накануне выборов Трамп призвал своих сторонников не голосовать по почте, заявив о том, что такой способ волеизъявления легко фальсифицировать.

Вторник был крайним сроком для подтверждения результатов президентских выборов. Его соблюдение не является обязательным, но обеспечивает уверенность в том, что Конгресс не будет снова пересчитывать результаты штата.

По истечении этого срока Трамп все еще может подавать иски, пытаясь отменить победу Байдена, но теперь это будет еще труднее.