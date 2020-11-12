Верховный суд Украины отказал в удовлетворении иска экс-президента Виктора Януковича к бывшему генеральному прокурору Юрию Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Украины.

“Кассационную жалобу адвоката Сташкив Екатерины Ивановны оставить без удовлетворения. Решение Печерского районного суда города Киева от 13 марта 2020 года и постановление Киевского апелляционного суда от 16 июля 2020 оставить без изменений”, – говорится в сообщении.

Постановление суда кассационной инстанции вступает в силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Янукович подал в суд на генерального прокурора Юрия Луценко летом 2018 года. Беглый президент заявил, что Луценко навредил его чести, достоинству и деловой репутации во время дебатов Генеральной ассамблеи ООН.