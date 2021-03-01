Верховный суд открыл производство по иску о санкциях к «телеканалам Медведчука»

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда в Facebook.
“26 февраля 2021 Кассационный суд в составе Верховного суда вынес определение об открытии производства по делу № 9901/22/21 по иску гражданина, который оспаривает указ президента Украины от 2 февраля 2021 № 43/2021 “О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021″ О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” в части применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к телеканалам”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что судебное заседание состоится 29 марта в 14:30 с вызовом сторон.
Напомним, 2 февраля были введены санкции против нардепа Тараса Козака, который является соратником Медведчука и владельцем телеканалов NewsOne, Zik, “112 Украина”, по которым также ввели ограничения.
- Ранее юрист Назар Черный в комментарии #Буквам рассказал, как работает механизм санкций и каков порядок их применения.