Covid-19 Украина

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Верховный суд открыл производство по иску о санкциях к «телеканалам Медведчука»

Кассационный суд в составе Верховного суда Украины постановил открыть производство по иску, которым оспаривается введение санкций в отношении трех телеканалов, связанных с нардепом от "Оппозиционной платформы - За життя" и кумом Путина Виктором Медведчуком. Дело назначено к рассмотрению в судебном заседании на 29 марта.

Понедельник, 1 марта 2021, 19:48

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда в Facebook.

“26 февраля 2021 Кассационный суд в составе Верховного суда вынес определение об открытии производства по делу № 9901/22/21 по иску гражданина, который оспаривает указ президента Украины от 2 февраля 2021 № 43/2021 “О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021″ О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” в части применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к телеканалам”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что судебное заседание состоится 29 марта в 14:30 с вызовом сторон.

Напомним, 2 февраля были введены санкции против нардепа Тараса Козака, который является соратником Медведчука и владельцем телеканалов NewsOne, Zik, “112 Украина”, по которым также ввели ограничения.

19 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины решил ввести санкции против ряда юридических и физических лиц, среди которых — кум Владимира Путина и председатель политсовета “ОПЗЖ” Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.
Теги: канали Медведчука, Верховний суд, канали Медведчука, уголовное производство, иск, санкции

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