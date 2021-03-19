Кассационный суд в составе Верховного Суда рассмотрел первый из исков по обжалованию указа президента Владимира Зеленского о введении санкций против нардепа от "ОПЗЖ" Тараса Козака и телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые ему принадлежат. Осталось еще 10.

Об этом сообщили в пресс-службе Верховного Суда.

Как сообщалось ранее, 10 февраля суд отказал в открытии производства по двум искам по этому указу, но поступил третий.

Истец оспаривал указ президента, утверждая, что были нарушены его право на получение информации от информационных программ, которые транслируют телеканалы “112 Украина”, NewsOne и Zik. Проведя проверку, суд не нашел оснований для удовлетворения иска.

“При рассмотрении дела суд проверял, является ли потеря доступа к информационным программ, которые транслируют эти телеканалы, нарушением прав истца, гарантированных статьями 8, 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Заслушав в открытом судебном заседании объяснения сторон и исследовав материалы дела суд принял решение, которым отказал в удовлетворении исковых требований гражданина”, — говорится в сообщении.

У истца есть 30 дней для обжалования решения суда.

Кроме этого, на рассмотрении суда находится еще 10 исковых заявлений по этому указу.

Санкции против каналов Козака

Как сообщалось, указом №43/2021 Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” от 2 февраля 2021 года. Решением предусматривается наложение санкций на народного депутата Украины из фракции “Оппозиционная платформа — За життя” Тараса Козака. Он является номинальным владельцем медиаактивов, которые связывают с председателем политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Речь идет о телеканалах NewsOne, ZIK и “112 Украина”. В тот же вечер некоторые операторы кабельного телевидения перестали транслировать эти телеканалы.

Реакция на введение санкций была неоднозначной. К примеру, спикер парламента Дмитрий Разумков их не поддержал, потому что не получил нужной информации от спецслужб. К тому же Козак имеет основания для обжалования этого решения в суде.

Партия “Оппозиционная платформа – За життя” в парламенте объявила, что инициирует импичмент президенту из-за введения санкций.

Глава нацсоюза журналистов Сергей Томиленко встал на защиту телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK и заявил, что намерен обратиться в международные институты. Он заявил, что это — наступление на свободу слова. За это его раскритиковали коллеги из других СМИ, а некоторые даже предложил лишить его должности.

Общественные организации и представители экспертного сообщества заявили, что санкции против телеканалов не представляют угрозы свободе слова, поскольку эти каналы являются инструментами иностранного влияния и составляют системную угрозу информационной безопасности Украины.

По словам Данилова, санкции были введены после того, как Служба безопасности Украины собрала основания для этого. Пятый президент и лидер “Европейской Солидарности” Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины с успешной спецоперацией по раскрытию преступных схем Козака.

Так же введения санкции приветствует посольство Соединенных Штатов Америки.

В четверг, 4 февраля, “Оппозиционная платформа – За жизнь” (ОПЗЖ) на своем съезде приняла резолюцию об инициировании процедуры объявления импичмента президенту Украины Владимиру Зеленскому.

#Буквы разбирались в том, почему могли ввести санкции и каковы перспективы рассмотрения дела об их отмене в судах.

Юрист Назар Черный в комментарии #Буквам рассказал, как работает механизм санкций и могут ли указанные физические и юридические лица от них избавиться.